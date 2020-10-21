حوت أزرق عملاق يرعب طاقم صيد في المحيط الهادئ! (فيديو)

2020/10/21 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حوتا أزرق يقطع طريق أحد زوارق الصيد في المحيط الهادي.



واستغل الصيادون بشكل سريع هذه اللحظة ليقوموا بتصوير الحوت الضخم وهو يشق الأمواج، على بعد أمتار قليلة من القارب.

مشهد بديع للحوت الأزرق! pic.twitter.com/eKRnvkMw3B

— غريبة (@Ghrebaa) October 21, 2020

​وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل روادها.

"سبوتنك"

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