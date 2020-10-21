2020/10/21 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/احتفل الفنان المصرى سليمان عيد، مساء أمس ، بحفل زفاف ابنته “سلمي”، وذلك داخل إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وكان ضمن الحضور شريف منير وحرمه، هاني رمزي، فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام، علي ربيع، أوس أوس […]

التدوينة صور..



بعد احتفاله بزفاف ابنته..



سليمان عيد يوجه رسالة لهؤلاء ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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