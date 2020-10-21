قوة استخبارية تقتل اثنين من اخطر ارهابيي بساتين “العبارة” بديالى

2020/10/21 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاربعاء، بان قوة امنية مشتركة قتلت اثنين من ارهابيي داعش شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوة من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بالتنسيق مع مفارز الشرطة نجحت من قتل اثنين من ارهابيي داعش في بساتين ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف التميمي،ان” العملية جرت وفق معلومات استخبارية مؤكدا بان القتليين متورطين بتفجير العبوات الناسفة واستهداف الفلاحيين البسطاء في الاشهر الماضية”.

وكانت العبارة شهدت مؤخرا تفجير عبوات ناسفة من قبل داعش الارهابي ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلاحين”.انتهى 25 ف

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