تقارير: تجدد حراك 25 تشرين بشكل أوسع وسيشمل مناطق جديدة

2020/10/21 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع مرور عام ٍ على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، يتوقع خبراءُ ومحللون أن تعود تلك التظاهرات بشكل أوسع وتشمل مناطق أخرى، وذلك مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية،

وبحسب تقرير نشره الموقع الأميركي أتلانتك كونسل فإن يوم الخامس والعشرين من تشرين الحالي سيشهد تجددا للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام الماضي وأدت إلى مقتل نحو سبع مئةِ شخص وجرح واعتقال آلافِ المحتجين.



وطالب ناشطون المتظاهرين بتوخي الحذر من المفسدين الذين يسعون الى تحويل توجه التظاهرات.

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