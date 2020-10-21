حقوق الانسان: مواقع التواصل سبب تزايد العنف الأسري

2020/10/21 | 21:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاربعاء، من تنامي العنف الاسري بسبب مواقع التواصل.

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