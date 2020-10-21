تشكيل ليفربول أمام أياكس.. محمد صلاح أساسيًا وتاديتش ونيريس يقودان هجوم أصحاب الأرض

2020/10/21 | 21:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضة:الفرات نيوز} أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي التشكيل الأساسي لمواجهة فريق أياكس الهولندي، مساء اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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