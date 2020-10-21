تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

2020/10/21 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأربعاء، تسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار رتفاع حالات العدوى.

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