تحرك نحو أوروبا.. مباحثات مصرفية بين العراق وبريطانيا

2020/10/21 | 21:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراجتمع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في العاصمة لندن، الأربعاء، مع محافظ بنك بريطانيا.

وذكر بيان صدر عن قسم الإعلام في البنك المركزي، أن "الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم التعاملات الاستثمارية بين البلدين، فضلاً عن أهمية التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتذليل المعوقات التي تعترض عملية فتح الفروع للمصارف الأجنبية العاملة في العراق".

وأضاف البيان، أن "المحافظ التقى أيضًا في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة مع شركتا التدقيق الدوليتين Ernst&Young وPWC، حيث بحث معهم تعزيز حجم العمل مع البنك المركزي العراقي لما لهذه الشركات من خبرة وموثوقية، مؤكدًا حرصه على إدامة العلاقة معهم خلال الفترة القادمة".

وأشار البيان، إلى أن "محافظ البنك المركزي اختتم اجتماعاته مع الأمين العام للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية (EBRD)، وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوروبي، فضلاً عن رغبتهم في التعامل مع الشركات والمصارف العراقية الخاصة".

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