الجانب المظلم من الإنسان - نادية خلوف


الجانب المظلم من الإنسان - نادية خلوف
2020/10/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف قد نسأل عن الإنسانيّة، فنقول عن شخص بأنه عديم الضمير، أو عديم الإنسانية، وفي كل مرحلة تختلف النظرة إلى الإنسان، و المجتمع، ففي عهد العبودية لا تشمل الإنسانية العبيد لأنهم كانوا مجرد أشياء.

عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها فقط ، تم "إعطاء" فتاة خادمة تدعى أنارتشا لطبيب طموح ، إلى جانب اثنتين من العبيد إحداهما تدعى لوسي و الأخرى بيتسي.

تم تصنيفهم على أنهم "مربيون" وأُجبروا على الخضوع للت ......

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