الجانب المظلم من الإنسان - نادية خلوف

2020/10/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف قد نسأل عن الإنسانيّة، فنقول عن شخص بأنه عديم الضمير، أو عديم الإنسانية، وفي كل مرحلة تختلف النظرة إلى الإنسان، و المجتمع، ففي عهد العبودية لا تشمل الإنسانية العبيد لأنهم كانوا مجرد أشياء.



عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها فقط ، تم "إعطاء" فتاة خادمة تدعى أنارتشا لطبيب طموح ، إلى جانب اثنتين من العبيد إحداهما تدعى لوسي و الأخرى بيتسي.



تم تصنيفهم على أنهم "مربيون" وأُجبروا على الخضوع للت ......





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