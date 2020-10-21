سلفة الزواج الثاني تستمر بحصد الجدل.. تعليق من مفوضية حقوق الإنسان

2020/10/21 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، على خطوة مصرف الرشيد بمنح سلف للزواج الثاني.



وقال عضو المفوضية علي البياتي في تدوينة تابعها "ناس" (21 تشرين الاول 2020)، إن "قرض مصرف الرشيد لدعم الزواج الثاني غير موفق وغير مدروس وكان الاولى دعم الشباب العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج".

وانتقدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الاربعاء، إعلان تسهيلات مالية للزواج الثاني من قبل مصرف حكومي.

وتساءلت عبد الواحد في تدوينة تابعها "ناس" (21 تشرين الاول 2020)، بالقول: "ماهي الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة تعي ما تفعل عشرات الشباب يحتاجون 10 ملايين للبدء بمشروع صغير، لماذا لا تفكر الدولة بدعم بناتها وشبابها وإيجاد الفرص العمل لهم بدل البحث عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر".

وأوضح مصرف الرشيد، الاربعاء، أن سلفة الزواج الثاني، ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة.

وبينت المتحدث باسم مصرف الرشيد، آمال الشويلي، في تصريح لشبكة "رووداو"، تابعه "ناس"، (21 تشرين الاول 2020)، أنه "ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الانساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية".

وأضافت الشويلي، أن "هذه السلفة للرجال والنساء وأنها مخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى".

وقالت الشويلي، حول منح سلف مالية في ظل الأزمة الاقتصادية في العراق، إنه "تم اعطاء الأوامر في فتح أبواب التسليف ولدينا سيولة سنتصرف ضمنها حيث لدى المصرف عدة مشاريع يستطيع الاستفادة من نتاجها في منح السلف وهذه السلفة ليست ضمن الموازنة الحكومية".

وأشارت إلى أن "شروط الاستفادة من السلفة هي أن تكون مدة عقد الموظف لا يقل عن ما بين سنة أو سنتين، ويتم السداد بفائدة 6% مدة خمس سنوات"، مضيفة أن "السلفة تشمل فروعنا (مصرف الرشيد) في إقليم كوردستان أيضاً".

وأعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وأوضح المصرف في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (21 تشرين الاول 2020)، أنه "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى".

وأضاف أن "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين"، مبيناً أن "مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار".

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