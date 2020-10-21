ترامب يستعين بتعليق طريف لـ

2020/10/21 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن يواجه الرئيس الأميركي ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي تعقد في ظروف استثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا وتبعاته على الحياة الاقتصادية والسياسية.

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