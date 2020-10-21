الذهب يرتفع 14 دولاراً عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية

2020/10/21 | 21:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وسط آمال التحفيز.

جاءت مكاسب المعدن النفيس مع تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما تلقى الذهب الدعم من آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتعتزم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب استكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في وقت لاحق من اليوم بعد إحراز تقدم في مباحثات الأمس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 14.10 دولار ليصل إلى مستوى 1929.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يوازي 18.50 دولار ليسجل مستوى 1925.45 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 92.56.

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