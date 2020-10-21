شختار الاوكراني يتغلب على ريال مدريد بثلاثة اهداف مقابل

2020/10/21 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – استهل ريال مدريد مشواره في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب دي ستيفانو.



تقدم الفريق الأوكراني بثلاثية سجلها تيتي ورافائيل فاران بالخطأ في مرماه وسولومون في الدقائق 29 و33 و42.



بينما قلص العملاق المدريدي الفارق في الشوط الثاني بهدفي لوكا مودريتش وفينيسيوس […]

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