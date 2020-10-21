دوري الابطال… ريال مدريد يخسر على أرضه أمام شاختار الأوكراني

2020/10/21 | 22:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وصعق الفريق الأوكراني مضيفه بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.

#دوري_أبطال_أوروبا

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ريال مدريد 0 × 1 شاختار | هدف تيتي pic.twitter.com/5OfoatbmQL

— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

#دوري_أبطال_أوروبا

ريال مدريد 0 × 2 شاختار | هدف عكسي

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— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

Goal Shakhtar! Beautiful play there #UCL #RealMadridShakhtar pic.twitter.com/e64JuQXS0h

— FTTV World (@FTTV20) October 21, 2020

وفي الشوط الثاني قلص النادي الملكي النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 54 و59 على التوالي.

#دوري_أبطال_أوروبا

ريال مدريد 1 × 3 شاختار ..



هدف مورديتش

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— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

#دوري_أبطال_أوروبا

ريال مدريد 2 : 3 شاختار ، فينيسيوس

تابع الحساب الأساسي على توتير@theeaglesport1حساب التلغرامhttps://t.co/ONGfkXzgvUحساب السناب شاتhttps://t.co/J0RsbuAHnI pic.twitter.com/aVVdyCSGg9

— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

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