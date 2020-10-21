الاستخبارات العسكرية تستولي على اعتدة ومتفجرات في الرطبه

2020/10/21 | 22:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عثور مفارز الاستخبارات العسكرية واستيلائها على اعتدة ومتفجرات في الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناءًعلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ من الوصول الى مخبأ في منطقة الضبعة جنوب الطريق الدولي السريع في الرطبة الانبار”.

واضافت ان “المخبأ يضم ١٢ مسطرة تفجير وكمية من عتاد BKC وقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم على شكل عبوة ناسفة، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.



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