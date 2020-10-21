2020/10/21 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على واقعة التعدي على طبيبة مصرية بالكويت، وقطع جزء من لسانها أثناء قيامها بأداء عملها، ووجهت رسالة لجمعية “الرفق بالمغتربين” ، والتي رفضت التصريحات التي تشير إلى أن الحدث عمل فردي، ولا علاقة له بكراهية وحقد بين مصر والكويت.



وقالت “مكرم”، في منشور […]

التدوينة أول تعليق من وزيرة الهجرة على واقعة قطع لسان طبيبة مصرية في الكويت ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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