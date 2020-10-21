الفتلاوي تعلق بشأن سلف مصرف الرشيد للزواج الثاني

2020/10/21 | 22:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وصفت رئيس حركة ارادة، حنان الفتلاوي، قرار مصرف الرشيد بمنح سلف الزواج للمرة الثانية، بالمعيب، مشيرة الى ان تبرير المصرف كان اقبح من الفعل.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على تويتر اليوم (21 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "مصرف الرشيد يقرر منح سلفة زواج (10) مليون دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية!!".

وأضافت انه "من المعيب ان يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم..



والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل..



المرأة ليست سلعة للعرض او للبيع ".

من جانبه اكد المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، ان قرض مصرف الرشيد لدعم الزواج الثاني غير موفق وغير مدروس وكان الاولى دعم الشباب العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج.

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