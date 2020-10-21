اسعار النفط تنخفض 10 دولارات… احتمالية خروج العراق من “أوبك+” ستجعله اكبر الخاسرين

2020/10/21 | 22:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

علق الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، اليوم الأربعاء، على امكانية العراق توجه العراق نحو فك ارتباطه بمنظمة أوبك وتصدير النفط بكامل قدراته التصديرية.

وقال الجواهري في تصريح رصدته “يس عراق “، ان “ليس من مصلحة العراق، فك ارتباطه بمنظمة أوبك وتصدير نفطه بمعزل عنها، بهدف هذه المنظمة استقرار اسعار النفط العالمي، ففي حال خروج العراق، فهناك دول اخرى سوف تخرج معه”.

وبين ان “اقدام العراق على هكذا خطوة سوف يضر باقتصاده بشكل كبير، على المدى القريب والبعيد، ولهذا العراق لن يقدم او يفكر بهكذا خطوة”، مؤكدا انه “في اللحظة التي يخرج العراق من منظمة أوبك، سوف ينخفض سعر النفط العالمي أكثر من 10 دولارات، والعراق سيكون اكبر الخاسرين”.

وأكد مدير شركة تسويق النفط سومو، علاء الياسري، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، ان العراق لم يطلب من منظمة اوبك اعفاءه من قرار تخفيض انتاج وتصدير النفط الخام ، موضحاً، أن عدم السيطرة على الخزين العالمي سيؤدي إلى أضرار بالغة في اقتصاديات الدول المصدرة.

وقال الياسري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن “العراق لم يطلب اعفاءه من مسألة خفض تصدير النفط”، مشيراً إلى ،أن ” التزام العراق بمقررات اوبك يعد التزاماً طوعياً واخلاقياً بهدف إحداث توازن بين العرض الطلب والسيطرة على أسعار السوق النفطي العالمي”.

واضاف أن “عدم السيطرة على خزين النفط العالمي من النفط يؤدي الى انخفاض الاسعار ما يسبب ضرراً بالغاً للدول المصدرة للخام “، موضحاً ،أن ” أمر خفض نسب الإنتاج لدول اوبك نوقش قبل موافقة العراق وهنالك دول وافقت على الاتفاق من باب المنفعة لتتمكن من بيع البرميل بسعر 40 دولاراً “.

وتابع الياسري أنه “في حال طلب العراق الاعفاء من قرار خفض الانتاج فان ذلك يعني الاخلال في الدراسات التي اعدت من اجل خلق توازن في السوق النفطي العالمي وعدم تحقيق الهدف المنشود في استقرار سعر البرميل ما يتطلب تعويض النقص من دول اخرى وهذا لا يمكن ان يحدث ” ، مبينا ،أن “المنظمة تداولت امر التخفيض مع الدول المشتركة للوصول الى مرحلة التوازن وقسمت نسب الخفض على تلك الدول.”

واشار مدير سومو إلى أن “اسعار النفط انخفضت خلال الشهر الرابع وبلغت 9 -11 دولاراً للبرميل بسبب جائحة كورونا ما تسبب بضرر كبير للمصدرين ما تطلب تدخل اوبك والدول خارجها للاتفاق على تقليل الانتاج من اجل رفع الأسعار والسيطرة على السوق العالمية”، مؤكداً ،أن ” العراق مع الاتفاق وتم عبور المراحل الأولى وهي فترة الالتزام الأعلى والتخفيض كان بنسبة 23% في الأشهر الماضية والآن أصبحت النسبة أقلَّ..



كون الأسعار بدأت بالتعافي والسعر صار مرضياً لجميع الدول المصدرة”.

ولفت إلى أن “الاقليم لم يسلم نسبة النفط التي تعادل (250 الف ) برميل يوميا الى شركة تسويق النفط من الخام الذي يصدره”، مشيرا الى ان “هناك نقاشات عالية المستوى بين بغداد واربيل وشاركت سومو في بعضها حيث كان هنالك اتفاق مبدئي بان الاقليم مستعد لتسليم هذه النسبة راهنا ذلك باتفاقات أخرى مع وزارة المالية”.

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