فينيسوس جونيور اسرع لاعب بديل يسجل هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد 14 ثانية

2020/10/21 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا خلال مباراة فريقه، مساء اليوم الأربعاء، أمام شاختار دونيتسك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ونجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 59، عقب المشاركة بدلًا من الصربي لوكا يوفيتش.



ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن فينيسيوس أحرز هدفًا عقب 15 […]

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