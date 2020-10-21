2020/10/21 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، عن انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى أحد الابراج جنوب شرقي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “دوريات نجدة الزعفرانية بمديرية نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى احد أبراج الكراج التركي للمدخل الشمالي”.

واوضحت، أن “الدورية المرابطة ضمن المنطقة لاحظت الفتاة وقامت بإشعار السيطرة المركزية والتوجه الى المكان وانقاذها قبل رمي نفسها”.

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