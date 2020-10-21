جلولاء.. عناصر مسلحة تختطف مواطنين اثنين

2020/10/21 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة جلولاء مساء اليوم الاربعاء، هجوما لعناصر مسلحة على عدد من المواطنين في المدينة.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia، ان عناصر مسلحة قطعت طريق جلولاء-قولاي، على المواطنين في المنطقة، مبينا انها فتحت النيران عليهم فيما بعد.

واضاف: ان الهجوم خلف جريحين بينما اختطفت العناصر المسلحة مواطنين اثنين اخرين.

PUKmedia خاص‌

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