2020/10/21 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو عن مواعيد بطولة العراق للاندية التايكواندو.

وقال الاتحاد في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الاربعاء، انه ستقسم البطولة على اربع مناطق تبدأ في كركوك التي تستضيف منافسات المنطقة الشمالية والوسطى يوم 20-11-2020.

واضاف البيان: تعقبها منطقة العاصمة بغداد بتاريخ 27-11-2020 ، بينما ستكون محافظة كربلاء المقدسة مسرحاً لمنافسات الفرات الاوسط بتاريخ 4-12-2020، اما المنطقة الجنوبية فستكون منافستها في محافظة ميسان بتاريخ11-12-2020.

واشار البيان الى ان اتحاد اللعبة حدد موعد الدوري الممتاز لفئتي الشباب والمتقدمين ببغداد يوم 27-12-2020 وستكون للفرق الخمسة الاولى المتأهلة من بطولات المناطق اعلاه، لافتا الى ان بدل الاشتراك بالبطولات 100 الف دينار عراقي تسدد وفق وصولات استلام من الامانة المالية للاتحاد ، كذلك سيتم اعتماد الاندية الخمسة التي تأتي بالمركز الثاني في المجموعات ضمن اندية الدرجة الاولى .

PUKmedia عن اعلام الاتحاد العراقي بالتايكواندو‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد انطلاق بطولة العراق للاندية بالتايكواندو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد انطلاق بطولة العراق للاندية بالتايكواندو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).