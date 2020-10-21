2020/10/21 | 22:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط تهبط 4% عند التسوية بعد بيانات المخزونات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار النفط تهبط 4% عند التسوية بعد بيانات المخزونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).