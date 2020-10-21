العراق وبريطانيا تبحثان زيادة حجم التعاملات الاستثمارية ومكافحة غسيل الأموال

2020/10/21 | 22:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - مباشر: بحث مصطفى غالب مخبف، محافظ البنك المركزي العراقي، مع محافظ بنك إنكلترا زيادة حجم التعاملات الاستثمارية، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة لندن.وقال البنك المركزي، إن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم …

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