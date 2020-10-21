أمين بغداد في رسالة للكاظمي: العاصمة مهددة بالغرق مع بدء موسم الأمطار

2020/10/21 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر أمين بغداد منهل الحبوبي من غرق ِ العاصمة بغداد بمياهِ الأمطار مع بدءِ فصل الشتاء.

تصريحات ُ الحبوبي جاءت خلال رسالةٍ وجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإحاطتهِ بتفاصيل اجتماعاتٍ قال إنها جاءت لدراسةِ الوضع العام للعاصمة قبل بدء موسم الأمطار.

وذكر الحبوبي في بيان ٍ أن خطوط َ تصريف المياه بحالةٍ سيئةٍ جدا مع وجودِ نفاياتٍ عالقةٍ فيها فضلا على انسداداتٍ وتخسفاتٍ شديدة داخل تلك الأنابيب، مشيرا إلى أن أعمالَ تنظيفِ الخطوط الرئيسية من قبل ِ دوائر البلدية “متلكئة” ولا تتناسب مع حجم ِ الضرر الحاصل في البنى التحتية.

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