ناشطون: نثق بالحكومة في حماية الحراك والحفاظ على أرواح المحتجين

2020/10/21 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

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اعرب ناشطون عن ثقتهم بالحكومة في السيطرة على الوضع والتزامها بحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات لأنها شرعت بخطوات جريئة لملاحقة الفاسدين وتعتزم أيضا اجراءَ الانتخابات المبكرة مما يعكس رغبة التظاهرات الشعبية.

ويؤكد المتظاهرون أن بواعث القلق لديهم هو استمرار دائرة العنف ضدهم، من خلال عمليات الخطف والاغتيال وكذلك استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية كاستعمال الذخيرة الحية بدلاً من الغاز المسيل للدموع، التي استــُـخدمت سابقا في بغداد وذي قار وكربلاء والبصرة.

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