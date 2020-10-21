برلماني سابق: دعاوى قضائيه ستطال المحرضين على العنف وتأجيج الاوضاع ابان التظاهرات

2020/10/21 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] قال النائب السابق محمد اللكاش ان دعاوى قضائية سيتم رفعها قريبا بحق البعض من السياسيين والبرلمانيين والمدونين والناشطين وكذلك بعض النقابات والمؤسسات الاعلاميه بسبب تحريضهم بتاجيج العنف الذي رافق التظاهرات مما ادى الى سقوط عشرات الضحايا والجرحى وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامه والخاصه .

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