الخامس والعشرين من أكتوبر والأمل بالانتصار - جلال الصباغ

2020/10/21 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ .كل نضال الشعوب بالضد من مستغليها ومضطهديها محكومة بالأمل...



الأمل بالتغيير وتحسين الواقع إلى الأفضل...



الأمل بغد مشرق خال من الاستغلال والفقر والقمع والإرهاب...



الأمل بالمساواة والعدالة المفقودة...



الأمل بحياة مرفهة تتوفر فيها الخدمات والصحة والتعليم اللائق المجاني للجميع دون تمييز...



الأمل أن يعيش الكل كمواطنين بعيدا عن الدين والطائفة والقومية والعشيرة...



لولا الأمل لما ثارت الشعوب أو اع ......





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