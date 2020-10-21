سقوط مدوٍ للريال في أولى مواجهات دوري الأبطال

2020/10/21 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل فريق ريال مدريد الاسباني مشوراه في دوري أبطال أوروبا بأسوأ بداية ممكنة، الأربعاء، بعدما تعرض لهزيمة صادمة على أرضه على يد شاختار دونيتسك الأوكراني.

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