ناثاليان يصل إلى بغداد للإلتحاق بالحدود

2020/10/21 | 22:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل مساء اليوم الأربعاء، المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان إلى العاصمة بغداد، من أجل الالتحاق بفريق الحدود وتمثيله في الموسم الجديد.

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