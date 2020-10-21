رئيس لجنة الأمن النيابية: قطع الجسور والشوارع في التظاهرات يكون حسب الموقف

2020/10/21 | 22:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية وجهت بتحديد موقع التظاهرات في 25 من تشرين الأول وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة وان تكون التظاهرات سلمية

قطع الجسور والشوارع يكون حسب الموقف وحسب التطورات في التظاهرات

التظاهرات حققت أهدافها وأي اشتباكات مع قوات الأمنية

سنستضيف قريباً الأعرجي والأسدي والساعدي

تأخر إعلان نتائج اغتيال الهاشمي والناشطين تعني التسويف بها

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