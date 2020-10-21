البابا فرنسيس: المثليون ''أبناء الله'' ولهم الحق في تكوين اسرة

2020/10/21 | 22:41 - المصدر: NRT عربية

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دعا البابا فرنسيس إلى إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية من نفس الجنس، وأن تتم حمايتها بالقوانين المدنية، واصفا المثليين بـ"أبناء الله" الذين لا ينبغي نبذهم من الدين.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن البابا أدلى بهذه التصريحات خلال فيلم وثائقي صدر في إيطاليا يوم الأربعاء، حيث وصف المثليين الكاثوليك بأنهم "أبناء الله"، وقال إنه لا ينبغي نبذهم من الدين.

وقام البابا بتأطير الزيجات المدنية، وهو وضع قانوني له حقوق مماثلة للزواج في بعض الولايات القضائية، كطريقة لضمان أن الأزواج من نفس الجنس "مشمولين قانونا" ويمكنهم تكوين عائلات.

واوضح البابا ان "الأشخاص المثليون يجب أن يكون لديهم الحق لتكوين أسرة.



إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة"، مضيفا: "لا أحد يجب أن يتم طرده خارجا أو يصبح بائسا بسبب ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

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