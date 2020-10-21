2020/10/21 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تُصدر تعليمات نقل الطلبة بين المدارس المهنية للعام الدراسي الجديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تُصدر تعليمات نقل الطلبة بين المدارس المهنية للعام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تُصدر تعليمات نقل الطلبة بين المدارس المهنية للعام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).