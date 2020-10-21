لقاءات مرتقبة بين الكاظمي ومسؤولين بريطانيين ضمن محطته الأوروبية الأخيرة

2020/10/21 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي لقاءاتٍ مكثفة مع المسؤولين البريطانيين في لندن المحطةِ الأخيرة له ضمن الجولة ِالأوروبية التي شملت باريس وبرلين.

ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي نظيرَه البريطاني بوريس جونسون فضلا على اجتماعه بعددٍ من الوزراء والمسؤولين في لندن للبحثِ في تعزيز العلاقاتِ سياسيا وأمنيا وفي مجالاتِ استثمار ِ الشركات البريطانية داخل العراق.

ويصف مراقبون سلسلة َ الزيارات الأوروبية التي أجراها الكاظمي بأنها تحمل أهمية ً بالغة ً للعراق في الوقتِ الذي تشهد البعثات ُ الدبلوماسية تهديدا أمنيا من قبل ِ مجاميع َ خارجةٍ عن القانون، مرجحين أن تعودَ هذه الزيارات للبلاد بالنفع ِ والتأييد لعملياتِ حصر ِ السلاح المنفلت فضلا على دعم ٍ أوروبي لخطواتِ الحكومة الإصلاحية.

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