مصرف عراقي يعرض قرضا

2020/10/21 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار مصرف الرشيد العراقي منح قرض زواج للموظفين المتزوجين "للمرة الثانية" الكثير من الجدل في الأوساط العراقية، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة أدت إلى تكرار صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

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