رئيس المجلس: التعيينات الجديدة ستمر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي

2020/10/21 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاربعاء، ان التعيينات الجديدة ستمر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، لافتا الى ان المجلس فاتح جميع مؤسسات الدولة لتزويده ببيانات تخص هياكل موظفيها.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “التعيينات الجديدة ستمر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، وتم مفاتحة جميع مؤسسات الدولة لتزويد المجلس ببيانات تخص هياكل موظفيها”.

واضاف ان “الحكومة طلبت من المجلس تقديم برنامج لإدارة ملف التوظيف”، مبينا ان “هناك تقاطع في العمل مع وزارتي التخطيط والمالية”.

واوضح ان “تشريع قانون مجلس الخدمة سيعيد تنظيم التوظيف بالدولة، اضافة الى ان قانون الخدمة المدنية سيحدد صلاحية الوزارات بالتوظيف”، نافيا ان يكون معنياً بصناعة الدرجات الوظيفية”.



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