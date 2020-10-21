كِمامات متطوّرة تراقب المؤشرات الصحية وتتولى الترجمة

2020/10/21 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬الإقبال‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬الكِمامات‭ ‬من‭ ‬جرّاء‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬أبصرت‭ ‬ابتكارات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬النور‭ ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬الأقنعة‭ ‬وسيلة‭ ‬لتنقية‭ ‬الهواء‭ ‬وأداة‭ ‬للترجمة‭ ‬أو‭ ‬لمراقبة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭.‬ويطلق‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬عموما‭ ‬والآسيوي‭ ‬خصوصا‭ ‬العنان‭ ‬لمخيّلته‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الازدهار‭.‬ وفي‭ ‬اليابان،‭ ‬استحدثت‭ ‬شركة‭ “‬دونات‭ ‬روبوتيكس‭” ‬كمامة‭ […]

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