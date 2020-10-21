تلوّث الهواء تسبّب بوفاة 500 ألف مولود

2020/10/21 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تسبّب‭ ‬تلوّث‭ ‬الهواء‭ ‬بوفاة‭ ‬476‭ ‬ألف‭ ‬مولود‭ ‬جديد‭ ‬سنة‭ ‬2019،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬وإفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الكامن‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الحالات‭ ‬هو‭ ‬الدخان‭ ‬السام‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬المستخدم‭ ‬للطبخ‭.‬وقد‭ ‬توفّي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬116‭ ‬ألف‭ ‬رضيع‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الأوّل‭ […]

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