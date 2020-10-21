التربية تُصدر تعليمات انتقال الطلبة بين المدارس المهنية

2020/10/21 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تعليمات وشروط تخص نقل طلبة المدارس المهنية بين المحافظات للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “المديرية العامة للتعليم المهني، أصدرت تعليمات وزارية بشأن نقل طلبة المدارس المهنية داخل محافظة بغداد وخارجها ، حيث تنص تلك الشروط بعدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للمرحلة المنتهية من الأقسام المهنية في المحافظات كافة، الى الأقسام المهنية في محافظة (كركوك ، الانبار، صلاح الدين)، وكذلك يُمنع نقل الطلبة للمرحلة المنتهية من المدارس الصباحية الى نظيرتها في المسائية”.

واوضحت الوزارة، أنهُ “يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغيرها للنصف الأول داخل وخارج المحافظة لغاية الـ30 من شهر تشرين الثاني من كل عام، هذا ويُمنع نقل الطالب بعد نصف السنة بين الأقسام المهنية وداخل القسم نفسه، إلا في حالة نجاح الطالب أو الإكمال أو في حالة تقديم ما يثبت نقل الطالب مع عائلته”.

واكدت ان “نقل الطلبة بين اقسام التعليم المهني في بغداد والمحافظات يكون من صلاحية مدراء الأقسام ويتحملون المسؤولية بذلك، بشرط وجود اختصاص للطالب”.

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