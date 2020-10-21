2020/10/21 | 23:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت ابنة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن طبيبا يعالجه من فيروس كورونا المستجد أجرى له عملية دقيقة بالرئة الأربعاء لفحص حالة جهازه التنفسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عريقات يخضغ لعملية دقيقة في اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عريقات يخضغ لعملية دقيقة في اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).