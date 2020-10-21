الثقافة والوقف السني يتفقان على وحدة الموقف في إعمار جامع النوري والحدباء

2020/10/21 | 23:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش خلال الاجتماع الرابع المعقود عن بعد للجنة التوجيهية لمبادرة إحياء روح الموصل، اليوم الأربعاء، على وحدة موقف العراق ورؤيته للمبادرة.

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