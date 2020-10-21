استشهاد ٣ بجروح باعتداء ارهابي شمال شرق ديالى

2020/10/21 | 23:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان 3 من المدنيين استشهدوا باعتداء ارهابي شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مركبة مدنية تعرضت الى هجوم ارهابي قرب منطقة جسر حلوان (75كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن استشهاد ٣ مدنيين “.

واوضح المصدر،ان” الاجهزة الامنية فتحت تحقيق بالحادث الارهابي وفرضت طوق مشدد”.

وتعاني ديالى من تكرار الخروقات الامنية بسبب نشاط الجماعات الارهابية”.انتهى 25 ف

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