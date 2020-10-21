2020/10/21 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سيطرة وهمية" لداعش توقع 5 ضحايا في خانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/21 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سيطرة وهمية" لداعش توقع 5 ضحايا في خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سيطرة وهمية" لداعش توقع 5 ضحايا في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).