شركة تعبئة الغاز تكشف عن خطتها لاحياء زيارة الامام العسكري بسامراء

2020/10/21 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

كشفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز فرع صلاح الدين، عن خدماتها المقدمة لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء.

وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انها رَفدت العتبة العسكرية المقدسة في سامراء بـ(300) اسطوانة غاز ،تزامناً مع احياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (عليه السلام) وضمن الخطة الخدمية التي وضعتها الشركة .

واضاف، ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي بتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمواكب الحسينية، فضلاً عن توفير سيارات مسطحة عدد (2) وبحمولة 960 اسطوانة تكون جوالة لبيع اسطوانات الغاز وبالسعر الرسمي (٥٠٠٠ دينار) .

من جهته، قال مدير فرع الشركة في المحافظة المهندس مهيمن عدنان ياسين لوكالة الأنباء العراقية( واع )، ان ملاكات الشركة في صلاح الدين -معمل غاز سامراء استنفرت جهودها كافة لتوفير إسطوانات الغاز للمواطنين والمواكب الحسينية ضمن الخطة السنوية التي تعد من قبل الادارة العليا في الشركة لخدمة الزائرين للعتبة العسكرية.

واضاف، ان مادة الغاز ستكون متوفرة وبكثرة ولدينا خزيناً كافياً لسد حاجة الزائرين والمواطنين في المحافظة .

وفي السياق ذاتهِ، اوضح مدير معمل تعبئة غاز سامراء، ان فريق المعمل وبالتعاون مع ملاكات فرعنا على اهب الاستعداد في خدمة العتبة العسكرية والوفود من الزوار لاحياء مراسم ذكرى استشهاد الحسن العسكري عليه السلام والمزمع ان يكون في 26 من الشهر الجاري.

هذا وكانت ادارة الفرع قد وجهت ملاكاتها التي تقدم الخدمة خلال الزيارة بإرتداء معدات الوقاية الشخصية كافة لتجنب الاصابة بفايروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم.

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