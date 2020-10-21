محدث.. هبوط الأسهم الأمريكية بالختام مع مراقبة محادثات التحفيز

2020/10/21 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نتائج أعمال ومع متابعة تطورات محادثات التحفيز المالي.

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