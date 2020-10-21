السليمانية.. 1133 متعافيا من كورونا يتبرعون ببلازما الدم

2020/10/21 | 23:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الاربعاء، ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 13 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 13 حالة، وان 207 حالات في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 5 حالات وفاة.

واشار البيان الى، ان عدد المتبرعين ببلازما الدم للمصابين بفايروس كورونا وصل الى 1133 متبرعاً.

هذا وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت عن تسجيل 201316 حالة اصابة و11316 حالة شفاء و1103 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia خاص‌

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