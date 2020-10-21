وزير برازيلي وآخر ألماني يصابان بكورونا

2020/10/21 | 23:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء، إن الفحوصات أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بـفايروس كورونا المستجد.

وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فايروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء يوم امس الثلاثاء، تسجيلها 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الألمانية، عن إصابة وزيرها ينس شبان بفايروس كورونا المستجد، بحسب رويترز.

وبينت الوزارة، إن شبان (40 سنة) عانى من أعراض الزكام، مضيفة أنه تم إبلاغ المخالطين له بإصابته بفايروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفايروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.

PUKmedia عن وكالات‌

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