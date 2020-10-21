داعش يهاجم منطقة شمال شرقي ديالى: قتلى وجرحى ومخطوفون!

2020/10/21 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء، بأن مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش، شنوا هجوماً اسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين واختطاف آخرين شمال شرقي المحافظة.



وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، (21 تشرين الأول 2020)، إن "مسلحين من التنظيم قاموا بخطف وقتل ثلاثة مدنيين وأصابوا اثنين آخرين بجروح، بهجوم قرب قرية حلوان الواقعة في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

واضاف، أنه "تم الافراج عن (4) نساء كانوا مع الرجال الذين تم خطفهم، وهم من سكنة قرية الجراد التابعة لقضاء خانقين".

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