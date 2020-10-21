"نزعوا العقال والغترة".. أهالي الفرحاتية طالبوا الخزعلي بإعادة أبنائهم

2020/10/21 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الثلاثاء، نشرت حسابات على مواقع التواصل مؤيدة لميليشيا عصائب أهل الحق، وأخرى مستقلة، مقطع فيديو لزيارة جواد الطليباوي، ممثل أمين عام الميليشيا قيس الخزعلي، لمجلس عزاء ثمانية من ضحايا حادثة اختطاف تتهم العصائب بالمسؤولية عنها.

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