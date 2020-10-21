2020/10/21 | 23:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كركوك.. هجوم جديد يوقع 3 ضحايا من الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/21 | 23:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كركوك.. هجوم جديد يوقع 3 ضحايا من الجيش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كركوك.. هجوم جديد يوقع 3 ضحايا من الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).